Prezzi benzina, nuova risalita: l'incredibile forbice con il costo del diesel

Scivolone delle quotazioni petrolifere, con il Brent sotto quota 85 e i prodotti raffinati in forte calo. Scendono i prezzi del gasolio alla pompa, salgono leggermente quelli della benzina. Si amplia a 13 centesimi al litro la forbice di prezzo tra benzina e diesel. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e ridotto di un centesimo quelli del gasolio. Per IP si registra un ribasso di un centesimo al litro sul gasolio. Per Q8 +1 cent sulla verde e -1,5 cent sul diesel. Per Tamoil -1 cent su benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,917 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,919, pompe bianche 1,910), diesel self service a 1,787 euro/litro (-5, compagnie 1,791, pompe bianche 1,779). Benzina servito a 2,055 euro/litro (invariato, compagnie 2,095, pompe bianche 1,975), diesel servito a 1,930 euro/litro (-4, compagnie 1,972, pompe bianche 1,845). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,319 euro/kg (-2, compagnie 1,341, pompe bianche 1,301), Gnl 1,157 euro/kg (+5, compagnie 1,154 euro/kg, pompe bianche 1,158 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,998 euro/litro (servito 2,259), gasolio self service 1,888 euro/litro (servito 2,156), Gpl 0,851 euro/litro, metano 1,471 euro/kg, Gnl 1,176 euro/kg.