Meteo, "fiammata africana". Giuliacci: ecco dove e quando arriva il caldo

Il maltempo ha rovinato la festa del primo maggio. Niente picnic e ore all'aria aperta, ma ombrelli e indumenti pesanti. Il colonnello Mario Giuliacci, però, con il suo ultimo intervento lascia ben sperare per le prossime settimane del mese corrente. Secondo i modelli previsionali, nel medio-lungo termine non possiamo credere di dire addio a pioggia e maltempo. Il tempo, infatti, continuerà ad avere caratteristiche "tipicamente primaverili". In altre parole, non sono escludi "regolari passaggi di perturbazioni". Questo, però, non vuol dire che non possano esserci "sorprese dal sapore estivo".

