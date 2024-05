Meteo, l'incubo pioggia continua. Sottocorona: quando finisce tutto

02 maggio 2024 a

Il primo maggio è stato caratterizzato da piogge intense su tutta l’Italia. Che cosa ci dobbiamo aspettare ora dal meteo? Un quadro delle previsioni viene dato dal meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, che si collega con la puntata del 2 maggio di Omnibus: “La situazione di oggi vede tutta quella struttura molto estesa molto intensa di nuvole, quella che ieri ha portato a precipitazioni di una certa consistenza, si è un po' rotta, comincia un po' a disfarsi. Tuttavia c'è questa linea di nuvole che parte dalle zone di nord ovest e poi arriva sull’Adriatico, ecco in queste zone ancora ci sono piogge di una certa consistenza, qualcuna fra Mar Ligure, Corsica e Tirreno settentrionale, anche lì ci sono delle piogge e queste sono quelle che faranno ripeggiorare, dopo un temporaneo miglioramento, il tempo almeno sul medio versante tirrenico”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per oggi, giovedì 2 maggio, vede delle piogge che interessano ancora Toscana, Umbria, Lazio e poi la Campania. In Toscana anche di una certa consistenza. Ancora da ovest, sud ovest, arrivano questi questi fenomeni, meno sul versanti adriatico che resta tra ‘protetto’ in parte dall’Appennino. La Liguria, ancora il Piemonte, la Valle d'Aosta e poi tutta questa linea di precipitazioni forti che parte dal nord ovest e arriva al nord est. Al sud, all’estremo sud, sul versante adriatico e in Sardegna la giornata è discreta, nel senso sicuramente un po' meglio rispetto a ieri. Però questa tendenza all'attenuazione dei fenomeni c’è. Nella giornata di domani, venerdì 3 maggio, vediamo già una differenza. Al nord ci sono ancora delle piogge, molto più deboli, in molte zone non piove più, ci sono ancora delle piogge moderate almeno su gran parte delle regioni centrali, poi Campania e Calabria, in parte la Puglia, non più sulle Isola. Quindi questo passo verso una situazione leggermente diversa si vede. Nella giornata di sabato 3 maggio c'è ancora qualche pioggia sulle zone alpine e prealpine, in prevalenza deboli, ma cominciano a esserci anche ampie zone in cui se non è sereno c'è solo qualche nuvola, quindi tempo decisamente migliore, più stabile”.

Sottocorona conclude il suo focus sulle temperature massime: “C’è ancora una situazione di bassa pressione, ecco perché le piogge in molte zone tornano, cioè se ne sono andate ma ritornano. Le massime previste per la giornata di oggi sono solo in qualche caso in aumento, anche se è un po' presto per dirlo. Però al sud, soprattutto all'estremo sud, dove ormai di piogge non ce ne sono qualche ripresa c’è. Sulle altre zone bisognerà aspettare la giornata di domani, perché la tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore vede il miglioramento che prende tutto il nord, gran parte del nord, parte del centro, la Sardegna. Ancora qualche diminuzione sulle zone che oggi ancora avevano valori un poco più alti, quindi tutto si sta assestando verso valori complessivamente abbastanza normali”.