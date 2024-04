G7, eco-attivisti scatenati a Torino: bruciate le foto di Meloni e Biden

Sullo stesso argomento: Azione di Ultima Generazione a Venaria Reale, vernice contro il G7

Gli attivisti per il clima hanno protestato a Venaria Reale, Torino, contro il G7 Clima Energia e Ambiente, che si aprirà domani mattina alla Reggia, mostrando il solito campionario d'odio. Il corteo è arrivato in piazza Vittorio dopo aver bloccato per diversi minuti la tangenziale di Torino, deviando improvvisamente il tragitto. "Chi blocca il nostro futuro si troverà centinaia di blocchi come questo di persone non disposte a far decidere sulla propria testa", è lo slogan che i no-clima hanno scandito al megafono. La polizia ha poi riportato i manifestanti nel percorso concordato.

Non paghi, durante il corteo i manifestanti hanno dato fuoco alle foto dei leader del G7. Nel falò sono stati gettati i ritratti di Giorgia Meloni, del premier britannico Rishi Sunak, del presidente americano Joe Biden e degli altri capi di Stato e di governo. A documentare i fatti, tra gli altril il sito CronacaQui Torino che ha diffuso le immagini sul suo canale YouTube .

La manifestazione di Venaria Reale si è conclusa verso le 17. Gli attivisti si sono dati appuntamento per domani sera alle 19 davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche per una nuova azione di protesta, mentre Ultima generazione ha annunciato un’assemblea che si terrà domani mattina alle 10 in piazza Vittorio Veneto a Venaria.