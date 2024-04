Emanuela Orlandi, "il mistero ruota intorno a...": la lettera anonima al Tgr Lazio

23 aprile 2024 a

Fra due mesi saranno trascorsi 41 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne di cui si è persa ogni traccia a partire dal 22 giugno del 1983. Intervistato dal Corriere della Sera, il fratello Pietro ha parlato della commissione d'inchiesta di recente apertura che dovrebbe riesaminare il caso e portare a delle risposte. "La verità non può essere occultata", ha dichiarato. Periodicamente emergono nuovi indizi, che contribuiscono ad alimentare il dibattito e che alimentano la speranza che si arrivi a una soluzione. "Il mistero ruota intorno alla Compagnia di Gesù": inizia così la lettera anonima inviata da Milano alla redazione del Tgr Lazio.

La missiva, che tira in ballo una parrocchia di Gesuiti, è stata sequestrata dai carabinieri e sono in corso le indagini, che non escludono comunque che a inviare il messaggio sia stato un mitomane. Come scrive Il Messaggero, si tratta di poche frasi, scritte in nero su un foglio bianco, in cui viene fatto il nome di un prete e c'è il consiglio di contattarlo. I cronisti della cronaca locale Rai si sono rivolti alla parrocchia e hanno trovato questa risposta: "Era un ragazzo di vent'anni, uno studente nostro. Una follia questa!". "Il nome corrisponderebbe a una persona che all'epoca della scomparsa di Emanuela, il 22 gennaio 1983, non era neppure nata. «L'autore della missiva è un mitomane», taglia corto il responsabile della parrocchia romana", si legge sul sito del quotidiano.