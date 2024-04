Non solo amarcord, se nel dance floor impazzano gli anni '70-'80-'90: il "caso" Ceghedaccio

19 aprile 2024 a

Le canzoni senza tempo che uniscono i ragazzi di ieri e di oggi, un modo di vivere il divertimento senza eccessi. In un mondo sempre più social e virtuale c'è una tendenza molto concreta che vede tornare al centro l'aggregazione positiva e l'amore della musica. Anche il ritorno alla ribalta del vinile, nel mercato discografico, va letto in questo senso. Tra gli eventi simbolo di questa tendenza c'è Ceghedaccio , appuntamento cult per tutti gli appassionati della musica anni '70, '80 e '90. Stasera venerdì 19 aprile alla Fiera di Udine andrà in scena il primo appuntamento dell'anno (l'altro è atteso a ottobre).

Non è solo amarcord: le canzoni dei decenni passati uniscono genitori e figli. Uno spazio condiviso che mette in comunicazione diverse generazioni. “Regole di ieri – spiega il patron del Ceghedaccio, Renato Pontoni – che fanno proprie anche i giovani d'oggi, sempre più presenti alle nostre serate”. Regole di ieri come i dischi in console, rigorosamente tutti vinili, e un orario che non esclude nessuno: inizio alle 20 e tutti a casa all'1.30. In tutto con la forma del grande evento e hit memorabili da ballare da Falco ai Culture Club, dai Duran Duran a Michael Jackson, dagli, Wham agli Abba, passando per Village People, Boney M., Bee Gees, Spandau Ballet, Queen, Rockets, Sister Sledge, Indeep, Corona, Snap.