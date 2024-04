Campi Flegrei, “popolazione preoccupata”. Il sindaco lancia l'allarme terremoti

16 aprile 2024 a

Trema ancora la terra ai Campi Flegrei. Un nuovo sciame sismico, secondo i dati dell’Osservatorio Vesuviano, ha prodotto 17 scosse dalle 3.20 di stanotte, con magnitudo fino a 2.5. “Non ci sono danni, siamo nella fase ordinaria del bradisismo in allerta gialla, mi attengo a quelli che sono i canali istituzionali, ci sono dati scientifici, tecnici degli enti preposti che rispettiamo”, la reazione all’Adnkronos del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.

Paura senza fine ai Campi Flegrei: sciame sismico prolungato, gente in strada

“Le attività programmate che hanno portato all’adozione del decreto legge Campi Flegrei vanno avanti in modo sinergico tra governo, protezione civile ed enti locali, a breve ci saranno anche le esercitazioni per la mitigazione del rischio”, racconta il sindaco di Pozzuoli. “La popolazione fino a qualche giorno fa era più tranquilla, certo le scosse ripetute con magnitudo importanti delle ultime ore non fanno stare sereni - spiega il primo cittadino -. Come amministrazione stiamo facendo informazione, spieghiamo sempre la verità e più comunichiamo, più stanno tranquilli rispetto all’assenza di informazioni”. L’attenzione resta elevata: nei giorni scorsi molte persone erano scese in strada per la scossa di terremoto da 3.7 di magnitudo.