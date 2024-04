Terremoto Campi Flegrei, paura per lo sciame sismico. Oltre 25 scosse in poche ore

14 aprile 2024 a

Trema la terra in Campania. Dalle ore 09.35, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore registrato di magnitudo 3.7. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa di terremoto ondulatoria e prolungata è stata avvertita dalla popolazione (in molti sono scesi in strada per la paura e hanno avvertito anche odore di zolfo), ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.

La scoperta dell'ultimo studio sui Campi Flegrei: "Cilindro di roccia"

Sono oltre 25 le scosse registrate dall’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, con epicentri localizzati nel territorio del comune di Pozzuoli e a varie profondità. Due scosse in particolare, intorno alle 9.45, sono state nitidamente avvertite dalla popolazione nei comuni flegrei e nei quartieri napoletani di Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Soccavo, fino ad alcune zone di Vomero e Arenella, soprattutto ai piani alti. Lo sciame sismico appare legato al fenomeno del bradisismo tipico dei Campi Flegrei, con gli ultimi mesi che sono stati particolarmente intensi.

Il magma in risalita fa scattare l'allarme ai Campi Flegrei: vicino alla superficie

«Non ci sono danni, ci sono state numerose scosse anche di magnitudo significative, abbiamo ricevuto diverse chiamate dai cittadini per avere informazioni e chiarimenti. Pochi giorni fa è stato approvato dopo 48 anni il Piano Urbanistico Comunale che consentirà i lavori per l’arretramento della stazione di Torregaveta e la realizzazione della più importante via di fuga per Bacoli e Monte di Procida, che attraversa le due città verso Pozzuoli. È una strada di sette metri di larghezza immaginata negli anni ’80, saranno investiti oltre 30 milioni di euro, si tratta di una via di fuga importantissima per oltre 40 mila persone», la reazione all’Adnkronos del sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che si trova proprio nell’area bradisismica.