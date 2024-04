Valle d'Aosta, ragazza trovata senza vita nel "villaggio fantasma": le ipotesi

Sullo stesso argomento: Caccia al furgone rosso per risolvere il mistero del femminicidio di Aosta

08 aprile 2024

Inquirenti al lavoro sulla giovane trovata morta venerdì da un gruppo di escursionisti a La Salle, nella cappella di Equilivaz, abbandonata da anni. Stando a quanto si apprende, sul corpo della donna, che dovrebbe avere tra i 20 e i 25 anni, ci sarebbero segni di coltellate. Informazione, questa, che ha portato a rafforzare nella procura l’ipotesi di omicidio. Indagini in corso anche su un furgone, che sarebbe stato visto nei pressi del paese abbandonato. È questa la vicenda di cronaca con la quale Eleonora Daniele ha aperto l'ultima puntata di Storie italiane, il programma di attualità. Dopo essersi collegata con l'inviato, mandato sul posto a ispezionare il luogo del ritrovamento del corpo, ha spiegato: "Raccontiamo il luogo dove ti trovi. Lo chiamano il villaggio fantasma. È un luogo abbandonato in mezzo ai boschi, un luogo fantasma".

"È proprio così. È molto suggestivo. Case fatte con lastroni crollati per una frana. È difficile anche bivaccare quindi ci chiediamo perché questa ragazza si sia fermata proprio qui. Non c'erano segni del fuoco acceso o di altri elementi che lei si fosse fermata lì da giorni": sono le parole pronunciate dal giornalista arrivato sul luogo in cui è stato ritrovato il corpo della giovane. Possibile che sia scappata lì per mettersi in salvo da qualcuno? Secondo l'inviato, è "l'ipotesi più percorribile". "Era rannicchiata. Non aveva coperte né pentolini. Avanzi di cibo sì, ma niente che lasci pensare che fosse lì da giorni", ha proseguito. Poi Daniele ha spostato il focus della discussione sulla caccia al furgone. "Qui c'è solo un camminamento accessibile agli escursionisti ma non ai veicoli. Se quel furgone è collegato a questa vicenda, è possibile che chi lo conduce sia arrivato qui con la ragazza. È un luogo poco battuto. Ci vai se lo conosci. Bisognerà capire se queste ferite siano state mortali o dovute ad altro. Le telecamere che ci sono stanno aiutando gli investigatori sul furgone rosso", ha raccontato il giornalista.