Malattia carnivora colpisce i cani: che cos'è e quali sono i sintomi

03 aprile 2024 a

a

a

Il Sun ha riportato in un articolo un fenomeno che sta allarmando gli inglesi. Nel Regno Unito è stata fatta scattare l'allerta per la cosiddetta "malattia carnivora" che colpisce i cani. Parliamo dell'Alabama Rot, nome comune della condizione che i veterinari definiscono CRGV (acronimo di Cutaneous and renal glomerular vasculopathy). Questa patologia, stando a quanto evidenzia l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, “è caratterizzata da una vasculopatia che interessa la cute (principalmente le estremità) ed il rene (in particolare il glomerulo renale)”.

È allarme in Giappone per lo streptococco carnivoro. Il timore di Bassetti...

Ma da cosa i padroni degli amici a quattro zampe possono rendersene conto? Gli animali sviluppano lesioni erosive nelle quali la carne sembra venir “divorata”, un po' come avviene nella sindrome da shock tossico streptococcico (STSS). Ecco perché si usa l'espressione "malattia carnivora". Si tratta al momento di una patologia idiopatica (di cui, cioè, non si conosce la causa), ma letale. "Alcune analogie clinicopatologiche con la sindrome emolitico uremica (SEU) dell’uomo hanno fatto ipotizzare un possibile ruolo di ceppi di Escherichia coli produttori di shiga tossina", ipotizzano tuttavia i veterinari. I sintomi di base? Oltre alle già citate lezioni cutanee, anche problemi gastrointestinali, febbre e stanchezza.