Prezzi benzina, nessuna tregua dopo Pasqua: altro aumento

02 aprile 2024

a

a

Brent in forte rialzo verso gli 88 dollari, ai massimi da fine ottobre. Movimenti al rialzo sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Ancora in aumento la media nazionale dei prezzi praticati alla pompa della benzina, ancora in calo quella del gasolio. La benzina è più cara del gasolio di quasi 10 centesimi al litro. Inoltre, stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Un quadro non proprio roseo per le tasche degli italiani.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,891 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,896, pompe bianche 1,879), diesel self service a 1,797 euro/litro (-3, compagnie 1,801, pompe bianche 1,788). Benzina servito a 2,029 euro/litro (+3, compagnie 2,071, pompe bianche 1,944), diesel servito a 1,938 euro/litro (-2, compagnie 1,980, pompe bianche 1,854). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705), metano servito a 1,337 euro/kg (invariato, compagnie 1,365, pompe bianche 1,314), Gnl 1,151 euro/kg (+2, compagnie 1,152 euro/kg, pompe bianche 1,150 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,971 euro/litro (servito 2,233), gasolio self service 1,895 euro/litro (servito 2,162), Gpl 0,850 euro/litro, metano 1,475 euro/kg, Gnl 1,169 euro/kg.