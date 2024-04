Musk ora va all'attacco di Telecom: ostacoli sull'internet veloce di Starlink

01 aprile 2024 a

Starlink, la società controllata da SpaceX di Elon Musk, sostiene che il lancio del servizio Internet ad alta velocità in Italia è ostacolato da Telecom Italia, con possibili ripercussioni sui suoi servizi in tutta l’Europa meridionale e il Nord Africa. In un reclamo presentato all’autorità di controllo delle comunicazioni italiane e al ministero dell’Industria alla fine della scorsa settimana, Starlink - secondo un documento visionato da Bloomberg - sostiene che Telecom Italia non abbia rispettato per mesi le norme che le impongono di condividere i dati dello spettro per evitare interferenze di frequenza con le sue apparecchiature.

Un portavoce di Telecom Italia, rispondendo a una richiesta di commento di Bloomberg, ha respinto la «ricostruzione parziale dei fatti» che «non tengono conto delle discussioni in corso». Secondo la società di Musk, la mancanza di accesso ai dati sta rallentando notevolmente l’installazione di nuove apparecchiature gateway di proprietà di Starlink. La società ha inoltre sollecitato il Mimit a spingere Telecom Italia a fare tutto il necessario per cooperare sulle frequenze. Starlink nel documento scrive che sarebbe costretta a spostare gli investimenti dall’Italia ad altri Paesi europei se la situazione dovesse rimanere irrisolta. Musk tenta di forzare la mano con il governo italiano.