Rieti, ordigno incendiario davanti alla sede di FdI. Foti: "Gesto ignobile"

Un ordigno incendiario davanti alla porta della sede di Fratelli d’Italia a Rieti è stato posizionato nella notte da ignoti. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i condomini che hanno avvertito puzza di bruciato. La sede di Rieti ospita anche la segreteria parlamentare del deputato e questore della Camera, Paolo Trancassini di Fratelli d’Italia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

«Ancora un atto intimidatorio ai danni di una delle sedi di Fratelli d’Italia. Oggi è toccata a quella di Rieti, che ospita anche la segreteria parlamentare del deputato questore, Paolo Trancassini, dove un innesco rudimentale piazzato sulla porta dell’ingresso ai locali ha causato un incendio». Così, in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. «Nell’esprimere a nome del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera piena solidarietà all’amico e collega Trancassini - aggiunge - e in attesa che le autorità identifichino i responsabili, condanno fermamente questo gesto violento e ignobile che si aggiunge al lungo elenco di atti di danneggiamento e violenze subiti da Fratelli d’Italia. Questi attacchi non ci intimoriscono e proseguiremo senza sosta nel nostro lavoro, con l’auspicio che tutte le forze politiche si uniscano nel condannare queste inaccettabili forme di lotta politica, che da troppo tempo già si registrano, a partire dalle Università».