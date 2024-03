Pasqua, Papa Francesco a San Pietro per la veglia

30 marzo 2024 a

a

a

Il Papa, sulla sedia a rotelle, è arrivato nella Basilica di San Pietro dove presiede la Veglia di Pasqua. Il Rito ha inizio nell’atrio della Basilica di San Pietro con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero pasquale. Alla processione verso l’Altare, con il cero pasquale acceso e il canto dell’Exultet, fa seguito la Liturgia della Parola e la Liturgia Battesimale, nel corso della quale il Papa amministra i Sacramenti dell’iniziazione cristiana a 8 neofiti. Nella Basilica di San Pietro sono presenti circa 6mila fedeli.

Il Papa ci sarà alla Veglia pasquale? Le ultime su Bergoglio, come sta

La decisione di partecipare alla veglia di Pasqua è stata in forse fino all'ultimo minuto. Ieri, infatti, il Papa ha preferito restare a Santa Marta per uno stato di lieve bronchite, ormai passata ma i cui strascichi andavano evitati ad ogni costo. Un calendario ancora fitto di impegni, soprattutto per un uomo che non è più giovane; la fatica di una giornata tra le più importanti del calendario liturgico. Infine un clima che a Roma definirebbero malandrino: tepore da inizio primavera e micidiali volate di aria fredda. Ecco allora che Papa Francesco all’ultimo momento aveva dato forfait e non si è presentato alla Via Crucis al Colosseo - uno degli appuntamenti centrali della Settimana Santa - e resta a santa Marta, accontentandosi di pregare di fronte alla televisione.