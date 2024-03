Papa Francesco, tutti in attesa per la Veglia pasquale a San Pietro

30 marzo 2024 a

Papa Francesco, dopo avere rinunciato ieri sera all’ultimo momento alla Via Crucis al Colosseo, stasera è atteso per la Veglia pasquale nella Basilica di San Pietro che inizierà dalle 19.30. La sua presenza dovrebbe essere confermata dal momento che ieri sera, e al momento non ci sono indicazioni diverse, il Vaticano spiegava: «Per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, questa sera Papa Francesco seguirà la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta».

Papa Francesco non va al Colosseo, da dove segue la Via Crucis

I riti di Pasqua sono sempre un tour de force. Bergoglio, 87 anni e la salute malferma, sa che deve fare tesoro delle energie e ascolta i consigli dei medici. Così in questi giorni sono state utilizzate alcune accortezze. Domenica scorsa, alle Palme, non ha pronunciato l’omelia preparata. Ieri sera all’ultimo ha deciso, per la seconda volta, di saltare la Via Crucis seguendola da casa. Domani presiederà la messa alle 10 nella Basilica vaticana: in questo caso non è mai stata prevista una omelia. Al termine Bergoglio impartirà la benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia della Basilica vaticana.