Bnl, panico per i correntisti: "Anomalie" e "addebiti multipli". Che succede

30 marzo 2024 a

a

a

Momenti di panico per i correntisti di Bnl. Nel corso della mattinata molti hanno lanciato l'allarme sui social poiché hanno notato qualche malfunzionamento nella gestione del proprio conto. "Stanno passando rid non autorizzati per nove volte! Cosa sta succedendo?", "Bnl addebita 9 volte lo stesso importo per diverse cifre e lascia i conti a zero", ""Stamattina mi avete addebitato per dieci volte le spese della carta di credito rubandomi più di 10.000 euro per tutto il lungo weekend pasquale e il vostro numero di assistenza clienti risulta offline" sono solo alcuni dei commenti apparsi in rete. Decine e decine di segnalazioni. Poi la spiegazione fornita dalla banca: "È stata ripristinata la situazione corretta relativa all’anomalia che ha generato addebiti multipli sul c/c. Il Servizio Clienti sta tornando regolarmente accessibile. Ci scusiamo nuovamente per il disagio".

Uova di Pasqua più "salate" del solito: il cacao fa impennare i prezzi

Dopo che si sono riscontrate anomalie sui movimenti di alcuni conti correnti della Bnl, fonti di Bnl Bnp Paribas hanno spiegato che "il problema era un problema strettamente tecnico che è stato subito individuato e che è stato risolto in tempi rapidi". La banca, contattata da Repubblica, ha poi spiegato: "C’è stato un problema tecnico che ha comportato addebiti anomali sui conti correnti di alcuni clienti. La banca sta risolvendo il problema. Ha comunicato ai clienti l'anomalia tramite tutti i canali. La banca ha compreso la natura del problema e si ripristinerà tutto non appena possibile. Gli addebiti anomali verranno stornati".