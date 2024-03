Terremoto in Friuli: trema tutto vicino Udine. Magnitudo 4.5

27 marzo 2024 a

a

a

Trema la terra in Friuli Venezia Giulia. La sala sismica di Roma dell'Ingv ha rilevato infatti una scossa di terremoto di magnitudo 4.5, ad una profondità di 10 chilometri, con l'epicentro a cinque chilometri di distanza (direzione sudovest) da Socchieve, comune in provincia di Udine. La terra, secondo i dati ufficiali, ha tremato alle 22.19. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione anche nelle province di Pordenone, Vicenza, Bolzano e Trieste e nelle confinanti Austria e Slovenia. Non si segnalano per il momento danni a persone o cose, ma c'è stato un grande spavento fra i cittadini: i centralini dei vigili del fuoco hanno ricevuto decine e decine di telefonate da persone allarmate per la scossa.