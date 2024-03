Prezzi benzina, altra salita del costo alla pompa. Cosa succede al diesel

25 marzo 2024 a

a

a

Hanno chiuso la settimana in lieve rialzo le quotazioni dei prodotti raffinati. Sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi si registra un movimento al rialzo sulla benzina. In aumento anche la media nazionale dei prezzi praticati alla pompa della verde, in particolare per quanto riguarda le pompe bianche, mentre risulta in lieve calo quella del gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina.

Tragedia nella notte sull'A1: muore un ragazzo di 19 anni, 6 i feriti

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,883 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,889, pompe bianche 1,872), diesel self service a 1,806 euro/litro (-2, compagnie 1,812, pompe bianche 1,793). Benzina servito a 2,021 euro/litro (+4, compagnie 2,064, pompe bianche 1,935), diesel servito a 1,946 euro/litro (-1, compagnie 1,990, pompe bianche 1,858). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,725, pompe bianche 0,705), metano servito a 1,338 euro/kg (-1, compagnie 1,366, pompe bianche 1,315), Gnl 1,152 euro/kg (+3, compagnie 1,152 euro/kg, pompe bianche 1,152 euro/kg).

“In missione con il Mossad”. La tempesta e poi il naufragio: ecco la verità sugli 007 morti

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,966 euro/litro (servito 2,227), gasolio self service 1,902 euro/litro (servito 2,168), Gpl 0,849 euro/litro, metano 1,474 euro/kg, Gnl 1,169 euro/kg.