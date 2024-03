Incidente per un pullman sull'A1: morto un passeggero di 19 anni. 6 i feriti

25 marzo 2024 a

Tragedia nella notte sulle autostrade italiane. Un incidente stradale si è verificato stanotte attorno alle 3 sull’autostrada A1 tra Modena sud e Valsamoggia (Bologna) in direzione sud e ha visto coinvolto un pullman di linea Flixbus: si è registrato un morto tra i passeggeri, un ragazzo di 19 anni. La dinamica non è ancora stata resa nota ufficialmente e sul posto ci sono i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la polizia Stradale. Gli altri viaggiatori - ci sono 6 feriti, di cui uno più grave degli altri - sono stati accompagnati in una area di servizio dove poi li ha raggiunti un altro mezzo. Si sono registrate lunghe code. “Secondo ai primi rilievi l'autobus ha fatto tutto da solo, perdendo il controllo e finendo contro il new jersey in cemento sul lato destro della carreggiata, per motivi da accertare”, l’indiscrezione del Resto del Carlino. Giusto tre giorni fa sulla stessa autostrada, nella zona di Piacenza, era andato in scena un altro gravissimo sinistro, che aveva provocato la morte di due giovani. E ora si piange un’altra persona che ha perso la vita sulle autostrade italiane.