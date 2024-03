Virus e malattie infettive, l'allarme di Capua: "Nuova pandemia in arrivo"

18 marzo 2024 a

Pandemia, un nuovo virus è certamente in arrivo. L'allarme viene da Ilaria Capua che ha rilasciato un'intervista a Il Giornale. La virologa non riesce a essere precisa in termini di tempi e modi ma è certa che nei prossimi anni dovremo fare i conti con un'altra infezione virale sulla scia di quanto accaduto col Covid qualche anno fa. "Non sappiamo quando, né se si diffonderà per via respiratoria, sessuale o oro-fecale. Ma ci sarà - avverte Capua - Del resto lo scorso secolo ci sono state tre pandemie influenzali (spagnola, asiatica e Hong Kong) e poi c’è stato l’Hiv. Facendo i conti, le pandemie influenzali arrivano ogni 11-40 anni".

Ilaria Capua parla anche della dengue e delle cause della sua proliferazione anche in Europa. C'è un colpevole ben preciso: "Avere paura non serve", serve invece "una lotta con tutti i crismi contro le zanzare, a cominciare dalla zanzara tigre, veicolo del virus. Le istituzioni devono provvedere a bonifiche e disinfestazioni e i cittadini privati devono evitare situazioni che favoriscono la diffusione delle zanzare: dai sottovasi pieni di acqua stagnante a stagni e mini laghetti nei giardini. E poi vanno utilizzati i repellenti, assolutamente".