Prezzi benzina ai minimi da due mesi: ecco fino a quanto scendono

Poco mosse questa mattina le quotazioni dei prodotti raffinati, in calo i prezzi dei carburanti alla pompa, ai minimi da oltre due mesi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,853 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,855, pompe bianche 1,849), diesel self service a 1,800 euro/litro (-2, compagnie 1,803, pompe bianche 1,793). Benzina servito a 1,993 euro/litro (-1, compagnie 2,033, pompe bianche 1,914), diesel servito a 1,940 euro/litro (-2, compagnie 1,981, pompe bianche 1,858). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705), metano servito a 1,345 euro/kg (+1, compagnie 1,376, pompe bianche 1,319), Gnl 1,163 euro/kg (-4, compagnie 1,170 euro/kg, pompe bianche 1,157 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,939 euro/litro (servito 2,203), gasolio self service 1,895 euro/litro (servito 2,161), Gpl 0,848 euro/litro, metano 1,494 euro/kg, Gnl 1,169 euro/kg.