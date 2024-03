Meteo, è tempo di svolta. Le previsioni di Sottocorona: "Non c'è più nulla ma..."

12 marzo 2024 a

Che novità ci sono sul fronte del tempo? In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, Paolo Sottocorona ha provato a fornire le risposte all'interrogativo più diffuso. "Il tempo sta seguendo questa linea. Si era ben vista ieri la perturbazione vera e propria. Ormai è lontana. C'è questa specie di coda, di strascico": è la premessa dell'esperto, che subito ha indicato le regioni che verranno colpite da qualche residuo di pioggia. "Al Nord le precipitazioni non ci sono più e a Ovest al momento non c'è nulla", ha spiegato. Ma capiamo che cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime ore.

Nella giornata di oggi, "le zone interne del Centro, soprattutto l'Appennino, le Isole Maggiori, il Sud, Calabria" saranno interessate da qualche fenomeno "un po' più intenso" nelle prime ore. Ma Sottocorona ha specificato che "la fase di attenuazione nel pomeriggio continua". Al Nord, per esempio, "non c'è più nulla". Domani, poi, atteso "un ulteriore miglioramento". "Debolissime piogge sull'Appennino centrale e qualcosa al Sud", certo. Tuttavia, "tutto è molto aperto".

Giovedì nuovo cambio di passo. "Nuvole ce ne sono", ha avvisato Paolo Sottocorona, aggiungendo che le precipitazioni saranno "molto deboli". Se volessimo fare un bilancio, quindi, dovremmo dire che il miglioramento ci sarà così come l'aumento delle temperature. "Andremo verso una situazione più stabile ma non ci sarà tutto sole": con queste parole l'esperto ha riassunto l'ultimo bollettino meteo.