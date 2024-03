Terremoto Napoli, trema tutto nell'area del Vesuvio. Paura per la scossa

11 marzo 2024 a

Una scossa di terremoto, erano da poco passate le 19, è stata avvertita dalla popolazione nel napoletano. La conferma arriva dal sito dell’Osservatorio Vesuviano dove si legge che l’evento è stato registrato alle 19:08 di lunedì 11 marzo con latitudine: 40.8718 (40N 52.31); longitudine: 14.3172 (14E 19.03); profondità: 2.9 km. La magnitudo segnalata è di 3.0, con un margine di errore di 0.3. Il sisma è stato avvertito distintamente nell'area del Vesuvio, con parecchie segnalazioni in particolare nei piani alti degli edifici. Il terremoto è stato avvertito nitidamente anche in diversi quartieri di Napoli e segnalato pure dall'Ingv, che afferma che è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli). La scossa sarebbe stata avvertita in un raggio di quasi 20 km. In alcune località la popolazione si è riversata per strada. Non si registrano per ora danni a persone o cose.