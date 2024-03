Meteo, Sottocorona: prima l'impulso poi "il miglioramento". La data della svolta

11 marzo 2024 a

In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, Paolo Sottocorona ha diffuso l'ultimo bollettino meteo. Dovremo ancora tenere l'ombrello a portata di mano o possiamo dare il benvenuto a una nuova serie di giornate soleggiate? Questo è l'interrogativo che tutti si pongono. "La perturbazione che ha interessato il nostro fine settimana comincia a muoversi verso est, lascia delle schiarite al nord sui versanti tirrenici", ha spiegato l'esperto, che però ha subito fatto notare quello che potrebbe essere un nuovo fattore di disturbo: "C'è un secondo impulso, una piccola e breve perturbazione". All'orizonte, quindi, si profila un "rapido cambiamento". Ecco che tempo ci aspetta.

Oggi "il miglioramento al nord c'è". Sulle zone del centro e del basso Tirreno, invece, "tornano dei fenonemi localmente intensi". Nella giornata di domani "questi fenomeni si riducono al basso Tirreno". "Ce ne sono sicuramente di meno sulle altre zone. Qualche pioggia o nulla. Quindi il miglioramento c'è", ha spiegato Sottocorona. Mercoledì, poi, il cambio di passo. "Rimane veramente poco. Qualche debole precipitazione e lì finisce. Il miglioramento in questi tre giorni sicuramente c'è. Sarà seguito anche dall'aumento delle temperature", ha precisato l'esperto. Per oggi, intanto, le minime "non saranno particolarmente basse".