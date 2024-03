Meteo, il maltempo sferza l'Italia: le regioni in allerta. Cosa ci aspetta

10 marzo 2024 a

Il maltempo sferza l'Italia, ma cosa ci aspetta nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Grande attenzione in Liguria, particolarmente colpita in queste ore, dove è stata interrotta l’Aurelia per un frana. In Lombardia osservati speciali il Lambro e il Seveso. Allerta anche nel Lazio. A causa del forte vento si è verificato il distacco di un pannello fonoassorbente sulla Tangenziale Est di Roma, interrotta nel tratto Castrese-Passamonti in direzione Tiburtina. Un albero è caduto nel giardino della scuola Badini, sempre a Roma, e ha danneggiato il muro di cinta e la recinzione della scuola che fortunatamente, essendo domenica, era chiusa. L'area è stata messa in sicurezza di vigili urbani.

Cosa dicono le previsioni meteo? Su vasti settori del Nord e del Centro Italia "si assisterà a piogge intense, che coinvolgeranno dapprima le regioni del nord-ovest per poi spostarsi gradualmente verso il nord-est, interessando con marcata intensità anche le aree tirreniche centrali", spiegano gli esperti di IlMeteo.it, che prevede neve "copiosa nelle aree centrali e orientali delle Alpi, dove si attendono accumuli significativi oltre i 1000 metri di quota". I venti forti imperversano sulla Sicilia, "in estensione a Calabria, Basilicata, Puglia, Campania,Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia".

Nel corso della giornata le condizioni peggioreranno anche in "Campania, per poi estendersi, durante la notte, verso alcune aree della Puglia, del nord della Calabria e della Sicilia occidentale. Contemporaneamente, le regioni settentrionali godranno di una pausa dalle precipitazioni, specialmente nelle zone occidentali", scrivono gli esperti. La Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche per Valle D’Aosta, Piemonte e Liguria, con fenomeni in rapida estensione a Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento e Friuli Venezia Giulia. L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’ allerta gialla dal primo mattino di domani, lunedì 11 marzo 2024 e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.