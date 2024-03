Chico Forti dal carcere: "Faccio nomi e cognomi", cosa rivela prima del ritorno Italia

09 marzo 2024 a

La speranza per il futuro, un ringraziamento a tutti gli italiani per l'affetto manifestato in questi anni, e un riconoscimento alla premier Giorgia Meloni e non solo. Chico Forti parla dal carcere dove è detenuto negli Stati Uniti, dopo l'annuncio del suo trasferimento in Italia in virtù dell'accordo tra Usa e Italia. "Il mio sogno è tornare sul surf", dice l'imprenditore in carcere da 24 anni per un delitto di cui si è sempre dichiarato innocente. "Lo so che non sarà breve. Lo so che anche in Italia dovrò stare in carcere, ma in Italia avrò mia madre vicina. La potrò riabbracciare, finalmente", dice Forti al parlamentare di FdI Andrea Di Giuseppe, secondo quanto riporta il Corriere.

"Mi avete salvato la vita": le parole di Chico Forti dopo l'ok al trasferimento

"Non saprò mai come ringraziare l’onda di affetto che è arrivata dai miei connazionali", sono le parole di Enrico Forti, questo il suo nome per esteso. E consegna un ringraziamento speciale: "Voglio dire i nomi e i cognomi: Giorgia Meloni, Andrea e Veronica Bocelli, Joe Tacopina e tutto il suo studio legale", dice a Di Giuseppe. "Sono commosso, davvero. In questi anni ci sono state tante false partenze. Tre anni di promesse e di illusioni. Questo avanti e indietro mi ha fatto stare male. Ma adesso è finita. Adesso è tutto reale", dice Chico Forti per il quale ora inizia l'iter del rientro in Italia, che non sarà immediato, ma che rappresenta una svolta per la sua storia che ha appassionato e indignato gli italiani.