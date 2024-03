Prezzi benzina, arriva lo stop al ribasso dei listini. Cosa c'è dietro

04 marzo 2024 a

a

a

La scorsa settimana si è chiusa con un forte rialzo delle quotazioni prodotti petroliferi nel Mediterraneo. Si sono così fermati i movimenti al ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti che hanno caratterizzato le ultime due settimane. Scendono invece con forza le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, in particolare per quanto riguarda il diesel, proprio in virtù dei tagli dei prezzi consigliati dei giorni scorsi.

Coldiretti, la gioia degli allevatori: vittoria contro le multinazionali | VIDEO

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,855 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,858, pompe bianche 1,848), diesel self service a 1,815 euro/litro (-6, compagnie 1,819, pompe bianche 1,807). Benzina servito a 1,995 euro/litro (-2, compagnie 2,036, pompe bianche 1,913), diesel servito a 1,955 euro/litro (-6, compagnie 1,997, pompe bianche 1,871). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,355 euro/kg (-5, compagnie 1,382, pompe bianche 1,333), Gnl 1,198 euro/kg (-8, compagnie 1,210 euro/kg, pompe bianche 1,189 euro/kg).

Da quando arriva la pubblicità, cosa cambia su Prime Video

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,944 euro/litro (servito 2,208), gasolio self service 1,909 euro/litro (servito 2,176), Gpl 0,849 euro/litro, metano 1,494 euro/kg, Gnl 1,212 euro/kg.