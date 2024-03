Coldiretti, la gioia degli allevatori: vittoria contro le multinazionali (video)

02 marzo 2024 a

Una "prima storica vittoria", rivendica il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. Parliamo della battaglia sui prezzi del latte "che sarà lunga e difficile”, ma il primo segnale è arrivato con la sanzione dell'Ispettorato del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare a carico di Italatte, società controllata dalla multinazionale francese Lactalis, per aver violato il decreto legislativo n.198 dell’8 novembre 2021. Lactalis - che ha annunciato ricorso - è stata multata per pratiche sleali sul prezzo del latte ai danni delle aziende agricole dopo la denuncia avanzata proprio da Coldiretti. La violazione riguarda la norma che prevede che i prezzi pagati ad agricoltori e allevatori non scendano mai sotto i costi di produzione.

Tutto parte dalla denuncia alla multinazionale da parte di Coldiretti che in un video pubblicato su Instagram riporta la soddisfazione di alcuni dei suoi tanti associati. "Questi sono solo alcuni dei tantissimi messaggi di affetto e ringraziamento, che i nostri agricoltori ci hanno inviato dopo l’applicazione della legge sulle pratiche sleali", si legge nel post che cita in particolare le parole di un'allevatrice sarda, Maria Francesca Serra, che parla di un "grande risultato voluto e ottenuto da Coldiretti per difendere il reddito e il futuro delle nostre aziende. Occorre preparazione e dedizione in queste battaglie per porre un argine alle multinazionali".