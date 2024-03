Barbara Balzerani, scomparsa la Br mai pentita del sequestro di Aldo Moro

04 marzo 2024 a

a

a

Mai formalmente pentita, anche se nel 1993 dichiarò di provare "un profondo rammarico per quanti sono stati colpiti nei loro affetti a causa di quegli avvenimenti". Barbara Balzerani, ex aderente alle Brigate Rosse, è morta dopo una lunga malattia all'età di 75 anni. Entrata nella frangia estrema del terrorismo di sinistra appena ventiseienne, partecipò di lì a poco al sequestro di Aldo Moro occupando insieme al compagno di allora, Mario Moretti, la base operativa di via Gradoli. "Primula rossa" delle Br, Balzerani venne arrestata nel 1985, a distanza di quattro anni dal tentativo fallito di gestire la scissione dell’organizzazione terroristica, guidando la fazione delle "Brigate Rosse - Partito Comunista Combattente".

Dal carcere rivendicò l’omicidio dell’ex sindaco di Firenze Lando Conti, compiuto dalle Br, e venne condannata all’ergastolo. Nel 1981 partecipò al sequestro del generale Nato James Lee Dozier. Non si è mai tecnicamente pentita né dissociata, ma nel 1993 dichiarò di provare "un profondo rammarico per quanti sono stati colpiti nei loro affetti a causa di quegli avvenimenti e che continuano a sentirsi offesi ad ogni apparizione pubblica di chi, come me, se ne è reso e dichiarato responsabile". Il 12 dicembre 2006 le venne stata concessa la libertà condizionale per tornare definitivamente in libertà nel 2011.