Chi l'ha visto, la scoperta su Antonella Di Massa: gli inviati trovano il corpo

28 febbraio 2024 a

a

a

«Antonella Di Massa ritrovata purtroppo senza vita dagli inviati di ’Chi l’ha visto?’». È quanto fa sapere la nota trasmissione di Raitre su ‘X’, facendo riferimento alla donna di 51 anni scomparsa a Ischia sabato 17 febbraio, quando si era allontanata da casa senza più dare sue notizie. «Francesco Paolo Del Re e Marco Monti - si legge nel tweet del programma condotto da Federica Sciarelli - hanno subito avvisato i familiari e le forze dell’ordine. Il marito e i Carabinieri giunti sul posto. Il corpo era ad alcune centinaia di metri dal parcheggio di Succhivo di SerraraFontana, dove era stata rinvenuta l’auto della donna scomparsa il 17 febbraio da Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, e una telecamera l’aveva ripresa».

“Ho combinato un casino”. Ritrovati i minorenni scomparsi: la ricostruzione

Come ha spiegato Francesco Paolo Del Re, lui e il collega, in vista anche della puntata che andrà in onda stasera, stavano cercando tracce di Antonella ripercorrendo il percorso che la donna poteva aver fatto il giorno della scomparsa. Addentrandosi nella vegetazione hanno scorto un cadavere, che poi il marito di Di Massa ha tristemente riconosciuto.