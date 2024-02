Alessandra Mussolini aggredita a Strasburgo, video choc: gli insulti poi le bastonate

26 febbraio 2024 a

Minuti di autentico terrore per Alessandra Mussolini aggredita a Strasburgo da uno sconosciuto. Le informazioni, ancora sommarie, le ha divulgate la stessa europarlamentare in un video. Secondo quanto riferito, l'esponente del Partito Popolare Europeo è stata aggredita da un uomo che l’ha colpita forse con una bastone, urlandole contro di tutto. L'uomo, che parlava italiano, pare abbia agito dopo averla riconosciuta. Circostanza, questa, che fa anche sospettare un movente politico dell'aggressione.

Mussolini nel video girato mentre cammina per le strade della città francese appare sconvolta e trafelata. "Sono stata aggredita da uno che parlava italiano, a Strasburgo", racconta evidentemente scossa. La parlamentare europea, al terzo mandato, spiega di aver ricevuto "una serie di insulti pazzeschi" dall'uomo che "aveva una specie di stampella, me l'ha data addosso sulla schiena, sulle spalle". "C'è troppa violenza, sono stravolta" afferma Mussolini che annuncia che sta andando da qualche parte, forse per sporgere denuncia.