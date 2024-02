Maratona Mentana sulle regionali in Sardegna: "Lo scenario più probabile", cosa dicono i dati

26 febbraio 2024 a

a

a

Si profila un testa a testa all'ultima schede nelle elezioni regionali della Sardegna. Superata la metà dello scrutinio, quando sono state scrutinate 939 sezioni su 1.844, il candidato del centrodestra Paolo Truzzu è al 46,1% mentre la candidata del campo largo Alessandra Todde è al 44,6%. Renato Soru (Coalizione sarda) è all’8,3% mentre Lucia Chessa (Sardigna R-esiste) è all’1%. In apertura dello Speciale La7, la classica Maratona Mentana, il direttore Enrico Mentana commentando i dati provvisori spiega che "resta fuori da questo computo tutta l'area di Cagliari, per esempio, la gran parte delle sezioni" del capoluogo "che a quanto dicono non solo i sondaggi, ma i dati già espressi dagli scrutini parziali, vedono molto avanti Todde, si parla di 19-20 punti". SI va verso un sorpasso, dunque? "Ma gli esperti dicono: attenzione, perché nessuno sa come sta votando la provincia sarda". Insomma, "bisogna andare a vedere fino in fondo i voti veri e pesarli per vedere chi ha vinto":

Regionali Sardegna: Truzzu avanti. Spoglio lumaca, quando sapremo chi ha vinto

Lorenzo Pregliasco, fondatore dell'istituto di sondaggi YouTrend, spiega che "lo scenario più probabile è quello di una vittoria sul filo" di uno dei due candidati in vantaggio. "Non ci attendiamo una vittoria più ampia di un punto percentuale. Ci aspettano diverse ore di incertezza", spiega il sondaggista con Mentana che prevede già possibili ricorsi in caso di una vittoria sul filo di lana.

Intanto Elly Schlein e Giuseppe Conte sono sullo stesso volo diretti a Cagliari per seguire le ultime fasi dello spoglio alle regionali in Sardegna che prosegue a rilento ma andrà oltre le 19, limite indicato per la fine dello scrutinio ma, come è stato spiegato oggi, meramente indicativo.