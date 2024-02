Prezzi benzina, respirano le tasche degli italiani: ecco la buona notizia

21 febbraio 2024 a

Buona notizia per le tasche degli italiani dopo il recente salasso su benzina e diesel. Scendono infatti i prezzi dei carburanti, dopo più di un mese di rialzi praticamente ininterrotti. A perdere terreno è soprattutto il gasolio, sulla scia dei quattro forti cali delle quotazioni internazionali registrati negli ultimi dieci giorni. Stando alla rilevazione odierna di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 registriamo un ribasso di un centesimo sulla benzina e di due centesimi sul gasolio. Per Tamoil il taglio è di tre centesimi al litro.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,865 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,870, pompe bianche 1,854), diesel self service a 1,837 euro/litro (-1, compagnie 1,842, pompe bianche 1,827). Benzina servito a 2,005 euro/litro (invariato, compagnie 2,047, pompe bianche 1,919), diesel servito a 1,976 euro/litro (invariato, compagnie 2,018, pompe bianche 1,891). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,725, pompe bianche 0,705), metano servito a 1,371 euro/kg (-1, compagnie 1,393, pompe bianche 1,352), Gnl 1,214 euro/kg (+4, compagnie 1,224 euro/kg, pompe bianche 1,207 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,955 euro/litro (servito 2,217), gasolio self service 1,933 euro/litro (servito 2,198), Gpl 0,851 euro/litro, metano 1,506 euro/kg, Gnl 1,226 euro/kg.