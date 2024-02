Lampedusa, venduta la villa di Silvio Berlusconi. Quanto vale

19 febbraio 2024 a

Villa Due Palme, l’abitazione che l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi acquistò nel 2011 a Lampedusa dopo un comizio sull’isola, in piena emergenza migranti legata alla «primavera araba», è stata venduta. A comprarla, nelle scorse settimane, al termine di una trattativa riservata, è stato l’economista Gianni Profita, 63 anni, nato a Acquaviva Platani (Caltanissetta), rettore della Saint Camillus international university of health and medical sciences (UniCamillus) di Roma.

L’esperto in management del settore dell’industria multimediale e audiovisiva, secondo boatos che circolano nell’isola, avrebbe pagato la villa circa 3 milioni di euro, il doppio di quanto l’avrebbe acquistata il Cavaliere, morto lo scorso 12 giugno.