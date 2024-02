Meteo, Sottocorona: dove torna la pioggia. Le previsioni per il weekend

16 febbraio 2024 a

Tra prervisioni meteo e indiciazioni generali sul clima, ul meteorologo di La7 Paolo Sottocorona venerdì 16 febbraio ricorda che "è vero che fa più caldo nel pianeta, ma un pianeta più caldo non prevede meno piogge". Anzi, "prevede più piogge perché c'è più evaporazione". Insomma, il problema è dove va a piovere e dove invece arriverà la siccitià. "Attenzione alle semplificazioni", avverte l'esperto nel suo spazio quotidiano che poi entra nel vivo delle previsioni del tempo di oggi: "Arrivano queste nuvole sull'Italia" che portano "piogge", spiega l'esperto. Tuttavia, "non ci sono grandi precipitazioni: qualcuna sfiora la Sardegna, per il resto cieli grigi ma precipitazioni no".

Ma questa perturbazione che arriva dal nord Africa investirà l'Italia? Sabato 17 febbraio " in parte scompare anche questo grigio, con ampie schiarite" anche se "sulle zone di nordest si affaccia qualche debole precipitazione mentre le piogge sul canale di Sardegna rimangono".

Il weekend al nord sarà caratterizzato, domenica 18 febbraio, dal ritorno delle piogge soprattutto "sulla parte centro orientale alpina"; dove avremo "nevicate a quote piuttosto alte ma anche sulle zone prealpine". Per il resto qualche schiarita al centro-sud. Tutto abbastanza coerente, ma "a inizio settimana probabilmente qualcosa potrebbe cambiare", spiega il meteorologo.