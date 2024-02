Meteo, quando cambia il tempo? Sottocorona: zona di nuvolosità "si infiltra da Ovest"

15 febbraio 2024 a

a

a

Dopo lunghe giornate soleggiate, una fase di maltempo e il ritorno dell'alta pressione che tempo ci aspetta? Come ogni mattina, a rispondere a questo interrogativo è stato Paolo Sottocorona. "L'alta pressione, che è ancora accentrata sull'Italia, si restringe": così ha esordito l'esperto in diretta dallo studio di Omnibus. Il motivo di tale cambiamento sta nel fatto che "a Ovest c'è una zona di nuvolosità, non particolarmente intensa ma abbastanza estesa e dovrebbe passare sull'Italia", ha spiegato.

"Quando apriremo l'ombrello". Giuliacci: a Roma torna la pioggia

"L'alta pressione regge abbastanza. Qualcosa si infiltra in questa alta pressione", ha presto puntualizzato il meteorologo di La7. Nella giornata di oggi, infatti "il grigio di qualche nuvola, nuvole di scarsa consistenza, c'è al Nord, al Centro, in Sardegna, ma non sono previste neanche piogge che il modello per scrupolo mette". Domani, invece, "questa parte con qualche pioggia anche consistente passa basso, più a Sud. Qualche precipitazione debole al Nord", ha continuato Sottocorona.

Maltempo e pioggia sono dietro l'angolo: la data fissata da Giuliacci

Tentativo, questo, che riesce solo parzialmente. Sabato, "a Sud la Sardegna è il confine di queste piogge, a Nord-Est qualche debolissima pioggia. Eventualmente deboli, tempo stabili". Per quanto riguarda le temperature minime, invece, esse sono basse ma corrette per il mese di febbraio.