Foto choc Meloni, si dimette il presidente del Museo di Ostuni: "Gogna mediatica"

Il presidente dell’Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni, in provincia di Brindisi, Luca Dell’Atti, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico comunicandolo al sindaco della Città Bianca, Angelo Pomes. Nei giorni scorsi aveva pubblicato una foto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a testa in giù nelle sue storie su Instagram. Poi, a seguito anche delle polemiche suscitate, aveva rimosso la foto e si era scusato con il premier. Luca Dell’Atti era stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale con decreto del sindaco Pomes del 19 dicembre scorso.

Odio contro Meloni, la foto choc sui social: bufera politica in Puglia

"Con riferimento alle note vicende dei giorni trascorsi che mi hanno visto personalmente sottoposto a un’intollerabile gogna mediatica, al fine di tutelare la mia serenità personale, l’onorabilità delle mie condotte e del mio nome, primariamente della città di Ostuni; al fine di tutelare l’immagine dell’Istituzione Museo, ente di promozione culturale e scientifica, dall’indebito clamore sollevato; al più alto fine di tutelare l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ove con nota e riscontrata professionalità presto servizio, i suoi studenti, dottorandi e colleghi tutti da speculazioni, sono, con la presente, a rassegnare le mie dimissioni dalla carica di presidente dell’Istituzione Museo delle civiltà preclassiche della Murgia meridionale«. Così Luca Dell’Atti ricercatore di Diritto Costituzionale dell’Università di Bari e presidente del Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni, in provincia di Brindisi, Luca Dell’Atti, nella sua lettera di dimissioni dall’incarico inviata al sindaco della Città Bianca, Angelo Pomes, a seguito delle polemiche suscitate dalla pubblicazione tra le sue storie del profilo personale su Instagram di una foto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a testa in giù. Dell’Atti aveva rimosso la foto e si era scusato con la premier ma questo evidentemente non è bastato. Il giurista era stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale con decreto del sindaco Pomes del 19 dicembre scorso.