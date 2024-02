Omnibus, “rottura evidente”. Castellani svela la strategia di Meloni

12 febbraio 2024 a

È scontro tra Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca. E Lorenzo Castellani, ospite di Omnibus su La 7, dice la sua sul Sud e sulla presunta discriminazione del meridione imputata all’esecutivo dal governatore della Campania. “Il governo Conte ha messo un vincolo del 40% i fondi del PNRR al Sud che credo sia stato mantenuto – spiega l’editorialista di Domani –. Per cui da questo punto di vista non mi pare che ci sia una grande dispersione di risorse”. Castellani dice anche altro: “È un po’ presto per dire se c'è una rottura con il Sud – rassicura il giornalista, poi un’analisi sulla politica italiana – dal punto di vista di gruppi a cui si rivolge il governo mi pare che su questo ci sia una certa una certa coerenza”. L’opposizione, spiega il professore Luiss, “fa più difficoltà a penetrare, soprattutto quelle fasce che lavorano nel settore privato che hanno un profilo autonomo dal punto di vista politico”.

Poi dice di più sulla polemica tra De Luca e Meloni. Il presidente del Consiglio, secondo Castellani, “sfrutta una rottura abbastanza evidente, abbastanza nota dentro il Pd tra De Luca da un lato, che quindi usa anche questa vetrina per far avanzare la propria battaglia nel partito, ed Elly Schlein che in questo momento si trova un po’ così in mezzo a dover gestire più anime del partito”.

Segretario dei democratici che avrebbe anche “un’oggettiva difficoltà di sfondamento nei sondaggi almeno per ora e nel rapporto con Conte” sottolinea Castellani. Poi un ultimo pensiero alla politica italiana è “abbastanza cristallizzata e i sondaggi da mesi ci dicono che più o meno è così non ci sono grandissimi movimenti – spiega –. Vedremo se la campagna elettorale muoverà qualcosa”.