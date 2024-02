A22, maxi-tamponamento in autostrada: centro veicoli coinvolti e tratto chiuso

05 febbraio 2024 a

Un maxi-tamponamento a catena sull'autostrada A22 sta creando forti disagi al traffico. L'incidente è avvenuto la mattina di lunedì 5 febbraio, probabilmente a causa della nebbia, tra le uscite di Reggiolo (Reggio Emilia) e Carpi (Modena). Il bilancio, non ancora definitivo, è di 16 feriti, di cui due molto gravi. Un centinaio i mezzi coinvolti, per il traffico bloccato sono state disposte le chiusure dei caselli dal Mantovano fino al Modenese. Nel dettaglio: chiusi anche l’allacciamento A22 - A4 carreggiata sud, rami Milano-Modena, Venezia-Modena e A22 - A1 carreggiata nord, rami Milano-Brennero e Bologna-Brennero.

Come detto ha coinvolto almeno un centinaio di veicoli il maxitamponamento che si è verificato dal km 288 a quello 294 in direzione sud dell'A22. I feriti gravi sono stati trasportati all’ospedale di Baggiovara, nel Modenese e a Bologna. Gli altri feriti, invece, sono di media gravità e sono stati trasferiti negli ospedali di Carpi e Baggiovara (Modena) e in quello di Mantova.