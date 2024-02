Agricoltori, “accerchieremo Roma a lungo”. Il leader della protesta avvisa la politica

05 febbraio 2024 a

a

a

«Accerchieremo Roma, e non per un solo giorno e non solo con i trattori». È questo il secco annuncia in un’intervista al La Stampa di Danilo Calvani, leader del ‘Cra Agricoltori traditi’ che oggi tornerà in questura a Roma per concordare le modalità della protesta che questa settimana approderà nella Capitale. A tradire, indica, sono stati «i nostri rappresentanti, la classe politica, da questi siamo stati traditi. Perché non ci hanno difeso». Per questo «i trattori, tanti, staranno tutti attorno a Roma. Sarà un accerchiamento, ma non saranno solo trattori, ci saranno i camion e altro. Stiamo definendo con la Questura le modalità e dove collocare i nostri presidi. Quindi definiremo una data, che però sarà solo una data di inizio della nostra mobilitazione su Roma».

Trattori e balle di fieno al casello di Orte: agricoltori in protesta

Sulla città, dice ancora Calvani, «i presidi saranno massicci ma non prevediamo di bloccare il traffico, certo qualche disagio ci potrà essere. Ma prevediamo anche manifestazioni che ci aspettiamo molto partecipate dentro alla città». Quanto alla possibilità di incontrare il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dice il leader della protesta, «se ci deve ricevere per prenderci in giro è meglio che non lo faccia. Se invece è in grado davvero di cambiare le cose… Ma lo dubito».