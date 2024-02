Meteo, "onda fredda" nel weekend. La mappa di Giuliacci: dove colpisce

02 febbraio 2024 a

a

a

In Italia domina l'alta pressione per gli effetti dell'anticiclone, ma quanto durerà? Secondo le ultime previsi0ni meteo degli esperti del colonnello Mario Giuliacci c'è ancora da aspettare. La settimana della svolta sarà la prossima . Insomma, lunedì 5 e martedì 6 febbraio l'alta pressione insisterà ancora sull'Italia ma lo scenario meteo è destinato a cambiare tra il 7 e l'8 febbraio quando avremo correnti atlantiche umide e fresche in grado anche di portare pioggia e neve.