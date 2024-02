Istat, nel paniere entrano calcetto, padel ‘all you can eat' e acquagym

01 febbraio 2024 a

Tra i prodotti entrati nel 2024 nel paniere dell’Istat per rappresentare i cambiamenti nelle abitudini di spesa ci sono l’apparecchio per deumidificazione e purificazione dell’aria, la lampadina smart, il pavimento laminato. Ma anche il pasto ‘all you can eat’ e il calcetto. Le novità sono state reste note dall’Istat, che tra i prodotti entrati per migliorare la rappresentatività del paniere segnalare anche: mele kanzi che arricchisce l’aggregato di prodotto Mele; Uva vittoria all’interno dell’aggregato Uva; Corso di acquagym che si aggiunge agli altri prodotti dell’aggregato Piscina; Corso di calcio o calcetto e Corso di tennis o padel che ampliano la gamma di prodotti dell’aggregato Impianti e pratica sportiva. E ancora: corso di formazione artistico-culturale nuovo aggregato della classe dei Servizi culturali; piastra per capelli e rasoio elettrico; scaldaletto elettrico.

Nel paniere del 2024 utilizzato per il calcolo degli indici Nic (per l’intera collettività nazionale) e Foi (per le famiglie di operai e impiegati) figurano 1.915 prodotti elementari (1.885 nel 2023), raggruppati in 1.045 prodotti, a loro volta raccolti in 425 aggregati. Per il calcolo dell’indice Ipca (armonizzato a livello europeo) il paniere comprende 1.936 prodotti elementari (1.906 nel 2023), raggruppati in 1.064 prodotti e 429 aggregati. Con riferimento all’indice Nic, aumenta il peso delle divisioni Servizi ricettivi e di ristorazione (+1,1 punti percentuali), Trasporti (+0,6 p.p.) e Altri beni e servizi (+0,4 p.p.); si riduce quello di Mobili, articoli e servizi per la casa (-0,8), Abitazione, acqua, elettricità e combustibili e Abbigliamento e calzature (-0,5 p.p. entrambe). Quest’anno escono dal paniere Istat e-book reader, dispositivo per il tracking delle funzioni vitali, tagliacapelli elettrico e regolabarba elettrico. Per questi, spiega l’istituto, l’uscita dal paniere è stata determinata da criteri connessi o al calo delle spese sostenute dalle famiglie o alla ridotta rappresentatività, rispetto ad altri prodotti. Un’indicazione delle abitudini degli italiani.