Prezzi benzina, “deciso rialzo”. Cosa succede: ecco altri aumenti

Ancora in deciso rialzo le quotazioni dei prodotti raffinati e ancora in aumento i prezzi dei carburanti alla pompa, dopo che ieri sono partiti gli sconti Eni per i titolari di carta ‘Dedicata a te - Social card’. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per Q8, mentre Tamoil ritocca al rialzo di un centesimo i prezzi della benzina.

Le medie dell’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta vedono la benzina self service a 1,809 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,816, pompe bianche 1,792), il diesel self service a 1,769 euro/litro (invariato, compagnie 1,777, pompe bianche 1,753), il Gpl servito a 0,713 euro/litro (invariato, compagnie 0,721, pompe bianche 0,704), il metano servito a 1,407 euro/kg (invariato, compagnie 1,423, pompe bianche 1,394), e il Gnl 1,288 euro/kg (invariato, compagnie 1,293 euro/kg, pompe bianche 1,285 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade vedono benzina self service 1,894 euro/litro (servito 2,156), diesel self service 1,862 euro/litro (servito 2,130), Gpl 0,846 euro/litro, metano 1,508 euro/kg, Gnl 1,317 euro/kg