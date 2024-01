Neuralink, ecco il primo impianto in un essere umano: l'annuncio di Musk

30 gennaio 2024 a

Il futuro iper-tecnologico è sempre più vicino? “Il primo impianto di Neuralink è stato fatto su un essere umano. Si sta riprendendo bene. I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei picchi neuronali”, l’annuncio su X di Elon Musk. Neuralink è la società di impianti cerebrali che fa capo al numero di Tesla: l'azienda mesi fa ha annunciato che avrebbe iniziato a reclutare volontari per una sperimentazione clinica per testare il suo dispositivo, una "interfaccia cervello-computer" per captare l'attività elettrica dei neuroni e convertire tali segnali in comandi per controllare un dispositivo esterno. Lo scopo di utilizzo è principalmente medico, per consentire alle persone paralizzate di controllare un cursore o una tastiera con il solo pensiero.

"Siamo entusiasti di condividere che abbiamo ricevuto l'approvazione della Fda per lanciare il nostro primo studio clinico sull’uomo”, così in un tweet Neuralink aveva annunciato nel maggio 2023 di aver ottenuto l'autorizzazione dalla Food and Drug Administration Usa per la sperimentazione sull’uomo per la possibile applicazione di chip nel cervello umano. "Questo - prosegue il tweet - è il risultato di un incredibile lavoro del team Neuralink in stretta collaborazione con la Fda e rappresenta un primo passo importante che un giorno permetterà alla nostra tecnologia di aiutare molte persone. Il reclutamento non è ancora aperto per la nostra sperimentazione clinica”. E in meno di un anno si è arrivati al primo impianto sull’uomo.