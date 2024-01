Porto di Ponza, incontro tra il ministro Salvini e il sindaco Ambrosino

29 gennaio 2024 a

"Cordiale e proficuo" incontro oggi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il Sindaco di Ponza Francesco Ambrosino. Al centro della discussione il futuro infrastrutturale dell’Isola, perla del turismo laziale. I fatti di cronaca delle ultime settimane hanno portato alla ribalta il porto di Ponza teatro di un incidente per fortuna senza vittime con protagonista un traghetto in balia delle onde. Il ministero ha già finanziato il progetto per la riqualificazione del porto. Per Matteo Salvini “le esigenze degli amministratori locali sono sempre al centro del mio lavoro. Oggi c’è stato un primo incontro per capire come migliorare le infrastrutture di Ponza. Dal Mit c’è massima attenzione per la modernizzazione dello scalo portuale”, fa sapere il Mit.