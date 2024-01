Ponza, automobili distrutte sulla motonave. Col mare mosso finisce male

Massimiliano Gobbi 20 gennaio 2024 a

a

a

Paura a Ponza per onde e forte vento, con danni ad automezzi e merci. E' successo all'arrivo da Formia della motonave Quirino che ha avuto problemi durante la manovra di attracco. Un disagio causato dalle onde e il forte vento che ha compromesso la manovra d'attracco nel porto dell'isola con la nave che nel suo percorso si è inclinata pericolosamente provocando disagi all'equipaggio ma soprattutto importanti danni a bordo con diversi mezzi finiti uno sull'altro. Tra questi un autocarro si è ribaltato perdendo il carico, danneggiando un furgone e altre auto che erano accanto.

Attimi di terrore dovuti allo sballottolamento dell'imbarcazione che ha provocato lo scivolamento di automezzi e della merce che sono finiti una accanto all'altro con rabbia e proteste di diversi isolani irritati per un servizio che reputano "inadeguato". Immediatamente è scattato l'allarme in porto. A bordo sono saliti così i militari della Capitaneria di porto, i carabinieri e la Guardia di Finanza. Resta da capire come sia accaduto, non risulta che la nave abbia urtato la scogliera ma anche su questo vi sono rilievi e accertamenti in corso. La Quirino doveva ripartire per Formia alle 14.30, ma al momento non vi sono indicazioni sulla regolarità della corsa. (Massimiliano Gobbi)