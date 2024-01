Del Debbio fa cacciare il "maranza", la minaccia in diretta a Dritto e rovescio

27 gennaio 2024 a

a

a

Insulti, volgarità e minacce di vendetta in diretta tv. Agghiacciante performance di un "maranza" quella vista l'altra sera a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio du Rete 4. Protagonista un giovane figlio di immigrati nordafricani che mentre si parla del fenomeno della violenza giovanile e della micro-criminalità a Milano e non solo, si prendere la mano. Immagini che hanno colpito il ministro e vicepremier Matteo Salvini che ha rilanciato il video con un post sui social: "Insulta e minaccia in diretta tv… Roba da matti. Bravo Paolo Del Debbio che ha rimesso al suo posto questo fenomeno cacciandolo via", si legge nel reel in cui Salvini ribadisce tolleranza zero contro le baby gang.

In studio in un gruppo di giovanissimi "maranza", questo il nome usato per definire giovani spesso di origini magrebine che si muovono al limite della legalità. "Io so cosa ho passato. I compagni che erano con me non hanno le palle di dire la verità", ha detto toccandosi gli attributi in maniera vistosa. Riferimenti gestuali e verbali che non sono piaciuti al conduttore: "Queste cose qui non le fai". "Meglio che non mi fai parlare... Perché se io volevo vendicarmi già l'avrei fatto. Se non mi sono ancora vendicato è perché credo nella giustizia", sibila allora il ragazzo con una minaccia che fa infuriare De Debbio che chiama la sicurezza e fa mettere alla porta l'esagitato.

"Io sono bravo e tranquillo, ma poi dopo anche a me mi parte...", aveva detto il giovane. "E che fai?", gli aveva risposto il giornalista. Poco dopo è arrivato un addetto alla sicurezza e lo ha portato via.