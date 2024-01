Gli agricoltori italiani fanno montare la protesta. Blocco stradale al casello di Orte sull'A1

27 gennaio 2024 a

a

a

L'uscita autostradale di Orte, lungo l’autostrada A1, è stata teatro di un'azione di protesta che ha portato alla chiusura del traffico per diverse ore. Gli agricoltori, esasperati dalla situazione economica del settore, hanno presidiato la zona con i loro trattori, unendosi a una serie di manifestazioni che stanno attraversando l’Europa. Il movimento "Riscatto Agricolo" ha pianificato ulteriori azioni di protesta per i prossimi giorni, con raduni previsti il 30 gennaio in varie regioni, mentre per il 31 gennaio un altro gruppo sindacale sta preparando un grande presidio a Verona in concomitanza con l'inaugurazione di Fieragricola, la principale fiera del settore.

Tra Salvini e Rummo gli unici a fallire sono i boicottatori

La chiusura del casello autostradale di Orte è durata qualche ora, con diverse pattuglie della polizia stradale impegnate a gestire la situazione. Circa un centinaio di mezzi agricoli si sono fermati intorno alla rotatoria di fronte al casello, ostacolando l'accesso e l'uscita dall’autostrada. Dopo la riapertura del casello, i manifestanti sono stati allontanati, ma un presidio permanente è rimasto nelle vicinanze. Gli agricoltori hanno espresso la loro determinazione a continuare la protesta a oltranza, evidenziata dalla presenza di una cucina da campo al centro della rotatoria.

Video su questo argomento Anche in Italia monta la protesta degli agricoltori. Via all'invasione di trattori | GUARDA

Antonio Monfeli, uno degli organizzatori del presidio, si è espresso così sulla situazione: “Siamo pronti a dirigerci a Roma per protestare anche nei pressi dei palazzi del potere. La protesta degli agricoltori italiani sembra essere destinata a proseguire con determinazione anche nei prossimi giorni.