Filippo Turetta "non esiste", ci mancavano i complottisti del delitto Cecchettin

25 gennaio 2024 a

Spuntano "negazionisti" di Filippo Turetta. Sui social sono sempre più diffusi i post di utenti che mettono in dubbio l'esistenza stessa dello studente veneto che ha confessato di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il 21enne è in carcere a Verona, ma secondo questi utenti Turetta non esiste: le poche foto che circolano sarebbero frutto dell'Intelligenza artificiale. "Filippo Turetta semplicemente non esiste due foto di m***a di 5 anni fa fatte con ai e poi il vuoto totale, nessuno del paese ha idea chi sia, O foto o video di lui dopo arresto (a bossetti fecero arresto in diretta nazionale)stanno apparecchiando tutto per il suo falso suicidio", scrive un utente il cui post è stato rilanciato da chi vede in queste esternazioni solo un'ulteriore fonte di dolore per la famiglia di Giulia.

C'è anche un utente che afferma di aver trovato la "foto zero"; ossia l'immagine da cui sarebbe stato costruito il personaggio: quella di un compagno della squadra di pallavolo di Turetta. Insomma, teorie complottiste rilanciate con l'hashtag #Turettanonesiste che fanno indignare tanti utenti dei social che hanno seguito con apprensione la scomparsa della giovane e in seguito si sono indignati per la morte.