Meteo, dal gelo alla (quasi) primavera. Giuliacci indica la svolta Capitale

Una domenica di freddo intenso ma con cielo per lo più sereno. Queste le previsioni meteo per il 21 gennaio a Roma, ma nei prossimi giorni la situazione è destinata a cambiare sensibilmente. Lo scrivono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci che annunciano una giornata con "freddo da battere i denti" con gelate mattutine nelle zone più periferiche e con le nuvole che lasceranno presto il cielo della Capitale, si legge su MeteoGiuliacci. I venti di Tramontana contribuiranno a portare le temperature minime intorno allo 0 e massime sui 10-11 gradi. Situazione simile lunedì 22 gennaio, solo con qualche nuvola in più.

Ma l'inverno mollerà un po' la presa nella parte centrale della settimana "perché l’alta pressione farà sentire evidenti i suoi effetti. Martedì 23 gennaio insisteranno quindi un po’ di nuvole, che comunque si alterneranno a sprazzi di sole e non porteranno piogge, mentre si attenuerà sensibilmente il freddo", scrivono i meteorologi di Giuliacci. La vera svolta arriverà mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio, quando a Roma si avranno "due giornate soleggiate e insolitamente miti, dalle caratteristiche quasi primaverili, specie nelle ore pomeridiane". Le temperature massime previste indicano i 14-15 gradi, per un allentamento della morsa dell'inverno.